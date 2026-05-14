اتحاد جدة يفوز على الاتفاق بثلاثية بالدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الاتحاد كل من حسام عوار وموسى ديابي هدفين في الدقائق 3 و19 و79، وسجل هدف الاتفاق خالد الغنام في الدقيقة 26 من انكطلاق المباراة.

بتلك النتجية رفع الاتحاد رصيده للنقطة 55 ليحتل المركز الخامس برتيب جدول الدور يالسعودي للمحترفين، وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 49 ليحتل المركز السابع.

تشكيل الفريقين

أعلن سيرجو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين.

كوكا بديلا في مواجهة الاتفاق ضد الاتحاد

وشهدت قائمة الاتفاق تواجد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء، في حين يقود الخط الهجومي الفرنسي موسى ديمبيلي أساسيًا منذ البداية.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل قوي يقوده الثنائي الهجومي موسى ديابي وستيفن بيرجوين.

تشكيل الاتحاد في مواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش – دانيلو بيريرا – سيميتش – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – عوض الناشري – حسام عوار – ماريو ميتاي

الهجوم: موسى ديابي – ستيفن بيرجوين

تشكيل الاتفاق

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: عبد الله خطيب – جاك هندري – فرانسيسكو كالفو – مدالله العليان

الوسط: مختار علي – ألفارو ميدران – فينالدوم – جواو كوستا

الهجوم: خالد الغنام – موسى ديمبيلي