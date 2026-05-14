توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

في خطوة مفاجئة أسعدت قلوب الملايين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن تبكير موعد صرف معاشات يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف المعاشات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، بدلاً من الموعد المعتاد في اليوم الأول من شهر يونيو، وذلك لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية قبل إجازة العيد، وبما يمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم وتوفير متطلبات العيد والأضاحي والملابس.

وأكدت الهيئة أن قرار تبكير صرف معاشات يونيو 2026 يأتي ضمن خطة الدولة المستمرة والدؤوبة لدعم أصحاب المعاشات وتوفير سبل الراحة والكرامة لهم، خاصة في ظل زيادة الأعباء المعيشية.



أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل وقنوات متنوعة لصرف معاشات يونيو 2026، بهدف تقليل الزحام على منافذ الصرف التقليدية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك الحكومية والخاصة، والتي يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إليها لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى، والتي تعد من أكثر المنافذ انتشارًا وتيسيرًا للمواطنين.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول الرقمي.

منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه المنافذ ستكون جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات اعتبارًا من يوم 24 مايو، مع استمرار عمليات الصرف على مدار الأيام التالية لتجنب التكدسات والازدحامات المعتادة.

رابط الاستعلام الفوري عن معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية مجانية تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف بشكل فوري وسريع باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

ويمكن الاستعلام عن معاشات يونيو 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية.

الضغط على "الخدمات التأمينية".

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

وبعد ذلك تظهر جميع البيانات الخاصة بملف المعاش وقيمة المستحقات التفصيلية وموعد الصرف المؤكد.

11.5 مليون مستفيد من معاشات يونيو

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشات يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين (ورثة المتوفين)، وذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتطورة التي تعمل الدولة باستمرار على تطويرها وتوسيع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية.

وتؤكد الهيئة أن صرف المعاشات يتم بشكل شهري ومنتظم من خلال شبكة واسعة ومتنوعة من المنافذ الإلكترونية والبنكية والبريدية، بما يضمن وصول المستحقات المالية لأصحابها بكل سهولة وفي المواعيد المحددة وبدون أي تأخير.



بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا

وفي مفاجأة جديدة ومبشرة لأصحاب المعاشات، أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد ومبتكر تحت اسم "صرف المعاش مبكرًا لعملاء المعاشات".

ويتيح المنتج الجديد للعملاء إمكانية الحصول على جزء أو كامل قيمة المعاش المستحق قبل الموعد الرسمي للصرف الشهري، وذلك بدون فوائد أو أرباح، وبمصاريف إدارية بسيطة فقط، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية عاجلة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخدمة الفريدة تستهدف التيسير على أصحاب المعاشات الذين يمرون بظروف طارئة أو يحتاجون إلى أموال قبل موعد الصرف الشهري، دون تعقيدات أو أعباء إضافية.

صرف حتى 100% من قيمة المعاش

أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش دفعة واحدة مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة وتلبية حقيقية لاحتياجات العملاء.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة بشكل منتظم خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 29 من كل شهر، بما يمنح العملاء نافذة زمنية مرنة ومناسبة للحصول على أموالهم قبل الموعد الرسمي لصرف المعاشات الذي يبدأ في أول كل شهر.

وأضاف أن الاستفادة المستمرة والمتجددة من الخدمة تتطلب سداد المبلغ المصروف (مقدم المعاش) عند تحويل المعاش الجديد إلى حساب العميل في الشهر التالي، وذلك بما يضمن انتظام الخدمة واستدامتها وعدم تراكم المديونيات على العملاء أو خصم أقساط متعددة.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الزيادة الجديدة لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، حيث لا تزال الدراسات الاكتوارية الدقيقة الخاصة بتحديد النسبة المناسبة قيد الإعداد والمراجعة النهائية.

كيف يتم تحديد نسبة زيادة المعاشات؟

تعتمد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مجموعة من العوامل الاقتصادية والتأمينية الدقيقة عند تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية، ومن أبرزها:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لضمان أن تكون الزيادة مجدية فعليًا في مواجهة غلاء المعيشة.

معدلات النمو الاقتصادي، وقدرة الدولة على دعم الصناديق التأمينية إذا لزم الأمر.

أعداد المستفيدين من المعاشات وعدد المؤمن عليهم الجدد.

موارد صناديق التأمينات، من اشتراكات وعوائد استثمارية وإيرادات أخرى.

متوسط الأعمار والعمر المتوقع للمستفيدين.

حجم الاشتراكات الشهرية والعوائد الاستثمارية لصناديق التأمينات.

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة فور الانتهاء من الدراسات الاكتوارية واعتمادها من الجهات المختصة.



نصائح مهمة قبل صرف معاشات يونيو 2026

وجهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين قبل التوجه لصرف معاشات يونيو 2026، وذلك لتجنب الزحام والمشكلات أثناء الصرف وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، وشملت النصائح: