الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان

شهدت مباراة المنتخب الوطني، مواليد 2007، أمام نظيره العماني والتي انتهت لصالح مصر 2-1 إصابة محمد غانم، لاعب المنتخب العماني والتي استدعت نزول عربة الإسعاف إلى الملعب.

تدخل الجهاز الطبي لـ منتخب الشباب، بقيادة الدكتور هاجد العنتبلي، الذي نجح في إنقاذ اللاعب من حالة بلع للـ.سان والدخول في نوبات تشنجية.

اصطحاب اللاعب في عربة الإسعاف

وحرص طبيب المنتخب على اصطحاب اللاعب في عربة الإسعاف إلى مستشفي زايد التخصصي، لتطبيق البروتوكول الخاص في مثل هذه الحالات، حيث تم إجراء الأشعات والفحوص اللازمة، والتي أكدت سلامة اللاعب.

الجهاز الطبي

وكان الجهاز الطبي، الذي يضم الدكتور هاجد العنتبلي طبيباً والدكتور صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي، ومحمد عامر أخصائي التدليك إلى المسارعة بالنزول إلى أرض الملعب مع الجهاز الطبي لمنتخب عمان لعلاج اللاعب الذي أصيب في كرة مشتركة.

وأكد الدكتور هاجد العنتبلي سلامة اللاعب، بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعات والفحوص التي جرت بمستشفى زايد التخصصي.