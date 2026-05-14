استعدادا لـ تصفيات شمال إفريقيا.. موعد مباراة منتخب الشباب الودية أمام عمان

يخوض منتخب الشباب بقيادة وائل رياض في تمنتخب عمان ضمن معسكر الإعداد للفراعنة الصغار إستعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا.

ودخل منتخب الشباب فى معسكر تدريبي بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة 6 أكتوبر علي أن يتخلله خوض مباراتين وديتيين أمام منتخب عمان علي مدار يومي 14 و17 مايو الحالي.

واستهل منتخب الشباب مبارياته الودية بلقائين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف نظيف.

كما شهد معسكر مارس الماضي، خوض شباب الفراعنة وديتين مع الجزائر، انتهت الأولى بالتعادل 2-2 ، والثانية بالتعادل بدون أهداف.

ويسعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض إلي تحقيق مزيد مخن التجانس بين عناصر الفراعنةت الصغار خلال معسكرات المنتخب التدريبية.

ويرغب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض في الإستقرار علي التشكيلة الأمثل واختيار العناصر الجديرة بإرتداء قميص الفراعنة الصغار في قادم البطولات.