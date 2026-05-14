الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مفيش نصب تاني| بالموبايل هويتك معروفة في البنوك وخدمات أسرع.. تفاصيل منصة هوية

منصة هوية
منصة هوية
محمد يحيي

يستعد البنك المركزي المصري خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري؛ لإطلاق خدمة "اعرف عميلك" KYC"، ضمن الهوية الرقمية الجديدة  التي تقدمها منصة “هوية”.

 

لماذا اعرف عميلك؟

تسعى البنوك المصرية، البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، طبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري؛ لتفعيل الهوية الرقمية لعملاء البنوك الأفراد وتطابقها مع جميع الخدمات التكنولوجية والرقمية الجديدة ذات الطابع الخدمي الحكومي والمقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول دون تكبد المواطنين عناء الذهاب للمصالح والجهات الحكومية أو الفروع البنكية.

وبموجب تلك التحركات التي يتبعها البنك المركزي المصري؛ يتم ضبط إيقاع التعاملات ومعرفة هوية المتعاملين مع الجهاز المصرفي لشمولهم بخدمات رقمية موثقة ومعتمدة، بالإضافة لمحاصرة التعاملات غير المشروعة كعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

أهمية منصة هوية

بحسب إجراءات البنك المركزي المصري والتي تتضمن اتخاذ خطوات جديدة لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي، بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة تواكب التطورات التكنولوجية والرقمنة، والتي تأتي بصورة استبقاية لمواجهة إجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.

تحركات البنك المركزي

خلال الشهور الماضية، أطلق البنك المركزي المصري منصة وطنية رقمية تحت اسم "هوية" باعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت " العالم الافتراضي" بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

وجاءت التحركات في إصدار وإطلاق تلك المنصة ضمن إجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة، وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

مزايا هوية

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول، وبالتالي تساعد في تقديم جميع الخدمات للمستفيد لحظيا ومن مكانه دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية ودون تقديم مستندات ورقية.

وتتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات.

 

التعامل مع المنصة

يمكن للعميل التسجيل من خلال منصة هوية المزمع إطلاقها ضمن مبادرة البنك المركزي تحت عنوان "اعرف عميلك" من خلال تقنية E-KYC للتعرف على الهوية.

بعد التفعيل، يقوم العميل بفتح حساب على المنصة وربط بياناته وحساباته البنكية الحالية أو فتح حسابات جديدة.

يمكن للعميل أو المستخدم توثيق جميع البيانات والمستندات الرسمية التي يتم إصدارها من الجهات البنكية أو الحكومية.

يمكن للعميل تنفيذ جميع المعاملات البنكية والخدمية لحظيا وإلكترونيا والتعامل مع مقدمي الخدمات.

 

تكاليف إنشاء هوية

تم إنشاء شركة هوية برأسمال لن يقل عن 275 مليون جنيه مبدئيا، حيث يمتلك البنك المركزي فيه نسبة الأغلبية من رأس المال بما لا يقل عن 55%.

