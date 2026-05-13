محافظ البنك المركزي: دعم رئاسي بتنظيم اجتماعات إفريكسيم بنك خلال يونيو المقبل

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن وجود تنسيق على أعلى مستوى لخروج فعاليات الاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية.

أشار في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر البنك المركزي المصري للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر للاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك"؛ إلي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات تلك القمة المقرر عقدها في يونيو المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

قال محافظ البنك المركزي المصري أكثر من 3 آلاف مشارك في فعاليات تلك الاجتماعات وتحديدًأ في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، تحت عنوان "التجارة البينية الأفريقية والتصنيع: الطريق نحو السيادة الاقتصادية"، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ووزراء وصناع سياسات ورجال أعمال وشركاء تنمية وممثلين لوسائل الإعلام من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم.

أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تلك الاجتماعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، ما يعزز أهمية النقاشات المرتقبة حول أولويات الاقتصاد الأفريقي، وجهود التكامل الإقليمي، وفرص تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة داخل القارة.