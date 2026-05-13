صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة

شهدت منطقة دجلة بمحافظة الجيزة حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدة وهي تضع مادة يُشتبه في كونها ضارة داخل طعام مخصص للكلاب الضالة في الشارع.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من سكان المنطقة ورواد السوشيال ميديا، خاصة مع ظهور السيدة وهي توجه عبارات وتهديدات، تطالب فيها الأهالي بعدم إطعام الحيوانات الضالة أو وضع الطعام لها في محيط المنطقة.

وتباينت التعليقات حول الواقعة، حيث طالب عدد من المواطنين بضرورة فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما جرى، والتأكد من نوع المادة المستخدمة ومدى خطورتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة أو تعريض لحياة الحيوانات أو المواطنين للخطر.

في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة تنظيم عملية إطعام الحيوانات الضالة بشكل آمن ومنضبط، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وعدم إثارة أي توترات داخل المناطق السكنية.