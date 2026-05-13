الطفولة للبيع.. كيف تحولت منصات السوشيال إلى سوق لاستغلال الأطفال؟

لم تعد عمالة الأطفال في العصر الحديث مرتبطة فقط بالمصانع أو الورش أو الأعمال الشاقة، بل ظهرت نسخة أكثر تعقيدًا وخطورة خلف شاشات الهواتف الذكية، حيث تحولت طفولة بعض الصغار إلى مادة يومية للعرض والتربح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبين مقاطع المقالب، والبثوث المباشرة، والإعلانات المنزلية، يجد كثير من الأطفال أنفسهم داخل عالم افتراضي فُرض عليهم قبل أن يدركوا معناه الحقيقي.

في السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت حسابات العائلات والأطفال تحقق ملايين المشاهدات، وتجذب الإعلانات والعقود التجارية، ما دفع بعض الأسر إلى تحويل الحياة اليومية لأبنائها إلى “محتوى دائم” قابل للبيع والمشاهدة، حتى وإن جاء ذلك على حساب الراحة النفسية والخصوصية والبراءة.

من طفل إلى “مصدر دخل”

في كثير من الحالات، يبدأ الأمر بشكل يبدو بسيطًا أو عفويًا؛ مقطع طريف لطفل، أو لحظة أسرية تلقى تفاعلًا واسعًا، لكن مع تضاعف المشاهدات تبدأ الضغوط في الظهور.

يصبح الطفل مطالبًا بالتصوير باستمرار، وإعادة المشاهد، وإظهار مشاعر معينة لإرضاء الجمهور أو المعلنين، حتى تتحول الكاميرا من وسيلة توثيق إلى أداة سيطرة يومية.

وبمرور الوقت، يفقد الطفل المساحة الطبيعية التي يحتاجها للنمو بعيدًا عن المراقبة.

تفاصيل حياته، انفعالاته، خوفه، وحتى لحظات ضعفه، تصبح متاحة أمام آلاف وربما ملايين الغرباء، في وقت لا يمتلك فيه القدرة الحقيقية على الرفض أو فهم نتائج هذا الانتشار.

ويرى مختصون أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو أن بعض الأطفال يتم دفعهم عمدًا نحو مواقف محرجة أو صادمة بهدف رفع نسب المشاهدة، مثل تصوير لحظات البكاء والخوف أو نشر تفاصيل شخصية حساسة، باعتبار أن “المحتوى المثير” يحقق أرباحًا أكبر وانتشارًا أسرع.

وفي بعض الحالات، يصاب الأطفال بما يشبه “صدمة الواقع”، حين يكتشفون أن شهرتهم الافتراضية لا تعكس حضورهم الحقيقي في المجتمع، فيشعرون بالإحباط أو فقدان القيمة بمجرد تراجع نسب المشاهدة أو توقف الاهتمام بهم.

أين القانون؟

ورغم تصاعد الجدل حول الظاهرة، لا تزال التشريعات الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الرقمي محدودة في كثير من الدول، مقارنة بسرعة تطور صناعة المحتوى الإلكتروني وتحولها إلى سوق ضخم يحقق أرباحًا هائلة.

ويطالب حقوقيون بضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم ظهور الأطفال على المنصات الرقمية، بما يشمل تحديد ساعات التصوير، وحماية خصوصيتهم، ومنع استغلالهم في الإعلانات أو المحتوى الذي قد يسبب لهم أذى نفسيًا أو اجتماعيًا.

كما يدعو متخصصون إلى زيادة التوعية الأسرية بخطورة تحويل الطفل إلى مشروع شهرة أو مصدر دخل، مؤكدين أن النجاح الرقمي لا يجب أن يأتي على حساب الصحة النفسية والحق الطبيعي في طفولة آمنة ومتوازنة.

بين الشهرة والطفولة

يبدو أن الحدود بين التوثيق العائلي البسيط والاستغلال التجاري للأطفال أكثر ضبابية من أي وقت مضى، فالطفولة ليست محتوى يوميًا، ولا مشروعًا استثماريًا، بل مرحلة تحتاج إلى الأمان والاحتواء والتجربة الطبيعية بعيدًا عن ضغوط الشهرة المبكرة.

من جانبها، قالت أستاذة علم الاجتماع، إيمان عبد الله، إن ما يشهده بعض الأطفال من انجذاب متزايد لمنصات التواصل الاجتماعي يعكس في جوهره واقعًا نفسيًا صعبًا، يتشكل بفعل احتياجات عاطفية غير مُشبعة، إلى جانب تأثيرات تتعلق بسيكولوجية الانتماء والشعور بالقبول داخل البيئة المحيطة.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن عقل الطفل في هذه المرحلة العمرية يفسر التفاعل الرقمي، مثل الإعجابات والتعليقات، على أنه شكل مباشر من أشكال التقدير الاجتماعي والتصفيق، حتى وإن كان المحتوى المقدم بسيطًا أو غير ذي قيمة، مشيرة إلى أن هذا الإدراك يرسخ ارتباط الطفل بالعالم الافتراضي بشكل متزايد.

وأوضحت أن هذه الظاهرة تتفاقم في ظل وجود فجوات داخل الأسرة، سواء من خلال غياب التشجيع أو التعرض للنقد أو التنمر داخل البيت، وهو ما يدفع الطفل إلى البحث عن بديل نفسي في الفضاء الرقمي، الذي يوفر له شعورًا سريعًا بأنه مرئي ومحل تقدير واهتمام.

وحذرت من تحول العلاقة بين بعض الآباء والأبناء إلى علاقة نفعية، يتم فيها التعامل مع الطفل باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح أو محتوى، ما يرسخ لديه مفهوم "الحب المشروط"، ويجعله يربط قيمته الذاتية بمدى نجاحه أمام الكاميرا، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على انتمائه الأسري وتوازنه النفسي مستقبلًا.

المنصات الرقمية تستغل الاحتياجات العاطفية للأطفال

من جانبه، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن بعض المحتويات المنتشرة عبر المنصات الرقمية تستغل الاحتياجات العاطفية للأطفال بشكل غير صحي، محذرًا من أن هذا النمط من التناول لا يقتصر على انتهاك خصوصية الطفل فقط، بل يمتد ليؤثر على براءته ومسار نموه النفسي الطبيعي.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما يُعرف بـ"تسليع الطفل" يمثل أحد أخطر الظواهر الحديثة، حيث يتحول الطفل من كائن يحتاج إلى الرعاية والدعم إلى وسيلة لتحقيق الربح والمشاهدات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في الهوية لدى الطفل، وربط قيمته الذاتية بعدد التفاعلات التي يحصل عليها، ما يجعله أكثر عرضة للاضطرابات النفسية عند تراجع الاهتمام أو انخفاض المشاهدات.

وأوضح أن المنصات الرقمية تساهم في خلق احتياج نفسي لدى الطفل، ثم تقدم له بدائل فورية تتمثل في التفاعل الإلكتروني، حيث يفسر الطفل الإعجابات والتعليقات على أنها شكل من أشكال التقدير الاجتماعي الحقيقي، خاصة في حال غياب الدعم العاطفي داخل الأسرة، مما يدفعه تدريجيًا إلى الاعتماد على العالم الرقمي كمصدر أساسي للشعور بالقبول.