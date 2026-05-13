سلامة الغذاء والقليوبية: تنسيق رقابي يعزز حماية الأسواق ويدعم جودة الصناعات الغذائية

التقى طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بـ حسام الدين أحمد عبد الفتاح، بمقر ديوان عام محافظة القليوبية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرقابة على الأسواق، ودعم منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، بما ينعكس على حماية صحة المواطنين ودعم الصناعات الغذائية.



تعزيز التعاون المشترك



وأكد الجانبان ، على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الهيئة والمحافظة، بما يسهم في دعم الجهود الرقابية ورفع كفاءة تداول المنتجات الغذائية داخل الأسواق، وتعزيز التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والهيئة.



تطوير الرقابة الغذائية



واستعرض اللقاء جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق، من خلال تطبيق أحدث النظم الرقابية القائمة على تحليل وتقييم المخاطر، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الغذاء.



تحليل المخاطر والتفتيش



وتناول الجانبان آليات تعزيز أعمال التفتيش الميداني، وتطوير أدوات الرصد والمتابعة، بما يدعم سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها، إلى جانب رفع كفاءة الاستجابة للشكاوى والبلاغات.

التوعية وسلامة الغذاء

أكد رئيس الهيئة، على أهمية تكثيف حملات التوعية للعاملين في القطاع الغذائي والمستهلكين، ونشر ثقافة سلامة الغذاء، بما يرفع مستوى الوعي العام ويحد من الممارسات غير السليمة.



دعم المنشآت الغذائية



وأشار رئيس الهيئة، إلى استمرار الجهود لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على توفيق أوضاعها وفقًا لاشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، بما يعزز قدرتها على المنافسة.

جهود محافظة القليوبية

أشاد محافظ القليوبية ، بالدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير منظومة الرقابة، مؤكدًا أهمية التعاون في ظل النشاط الصناعي والتجاري الكبير الذي تشهده المحافظة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.



حملات رقابية مشتركة



بحث اللقاء آليات تعزيز الحملات الرقابية المشتركة وتكثيف المرور الميداني على الأسواق والمنشآت الغذائية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

دعم الصادرات الغذائية

تناول الجانبان سبل دعم جاهزية المنشآت الغذائية بالمحافظة للالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص تصدير المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.