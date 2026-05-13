قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحطات النووية تستقبل وفد رابطة مشغلي المحطات العالمية (WANO) لدعم مشروع الضبعة
مسئولة إيرانية تنفي حدوث تسرب نفطي في الخليج العربي
وزير الاستثمار: بناء نموذج رقمي لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التشغيل
ارتفاع سعر الزيوت والشاي في الأسواق مقابل استمرار تراجع أسعار المكرونة والبيض .. أسعار السلع اليوم
السفير الكندي يتجول سيرًا على الأقدام في شارع الكورنيش لزيارة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول بأسيوط
العالم ينتظر.. التجارة وتايوان وإيران تلقي بظلالها على قمة ترامب مع شي
روسيا تحذر : قطاع الطاقة العالمي سيتكبد أضرارا جسيمة حال اندلاع صراع في باب المندب
بعد آخر تراجع.. استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا عند هذا المستوى صباح اليوم
هانتا لم يصل القاهرة.. متخصصون يوضحون حقائق عن هذا الفيروس
إيران تعود من جديد .. تقديرات إستخباراتية : طهران لاتزال تمتلك 70% من صواريخها
إحالة ديلر الهيروين بالبساتين لمحكمة الجنايات
استشاري حساسية ومناعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد آخر تراجع.. استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا عند هذا المستوى صباح اليوم

سعر الذهب محلياً وعالمياً صباح اليوم
سعر الذهب محلياً وعالمياً صباح اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ عند نفس المستويات التي تم تسجيلها أمس بعد آخر تراجع سجلته الأسواق، واستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر عند 6994 جنيهًا للجرام دون تغيير عن أسعار أمس، فيما حافظت الأوقية عالميًا على مستوياتها قرب 4713 دولارًا في التعاملات الفورية، وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لتحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والتي تؤثر في أسعار الذهب على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24
7994 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم


سعر الذهب عيار 21
6994 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18
5995 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14
4663 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب
55958 جنيهًا

سعر أوقية الذهب
248641 جنيهًا


سعر الأوقية عالمياً 

وعالميًا استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقمة أمريكية صينية مهمة في بكين إلى جانب متابعة التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، وفقاً ل رويترز.

الذهب يرتد من أدنى مستوياته في أكثر من شهر وسط ضغوط التضخم وارتفاع النفط

وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4713.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% لتسجل 4721.80 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار ٢١ سعر الأوقية اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عالمياً أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

المتهم بقتل طليقته

هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته

ترشيحاتنا

هواتف أوبو

بميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أبرز مواصفاتها

سوني

لمواجهة الصيف.. سوني تطلق مكيف الهواء القابل للارتداء

واتساب

بلمسة زجاجية ساحرة.. واتساب يختبر واجهة Liquid Glass الجديدة لتغيير شكل التفاعل مع الرسائل

بالصور

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الانظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل كيكة الذرة «البسيسة» الهشة .. بمكونات بسيطة وطعم زمان

طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)

بعد ظهور إصابات على السفينة السياحية.. سباق علمي عاجل لتطوير أول لقاح ضد فيروس هانتا القاتل

محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل

فيديو

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد