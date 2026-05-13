بعد آخر تراجع.. استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا عند هذا المستوى صباح اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ عند نفس المستويات التي تم تسجيلها أمس بعد آخر تراجع سجلته الأسواق، واستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر عند 6994 جنيهًا للجرام دون تغيير عن أسعار أمس، فيما حافظت الأوقية عالميًا على مستوياتها قرب 4713 دولارًا في التعاملات الفورية، وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لتحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والتي تؤثر في أسعار الذهب على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

7994 جنيهًا



سعر الذهب عيار 21

6994 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

5995 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

4663 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

55958 جنيهًا

سعر أوقية الذهب

248641 جنيهًا



سعر الأوقية عالمياً

وعالميًا استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقمة أمريكية صينية مهمة في بكين إلى جانب متابعة التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، وفقاً ل رويترز.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4713.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% لتسجل 4721.80 دولارًا للأوقية.