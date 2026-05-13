إيران تعود من جديد .. تقديرات إستخباراتية : طهران لاتزال تمتلك 70% من صواريخها

أفادت تقارير إستخباراتية أمريكية بأن إيران نجحت في استعادت السيطرة العملياتية على 30 موقعًا من أصل 33 موقعًا صاروخيًا على طول مضيق هرمز.

وتشير التقديرات الإستخباراتية - بحسب الإعلام الأمريكي - أن طهران استعادت كذلك السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ في جميع أنحاء البلاد.

وأبانت أيضا أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة.

وأوضحت التقديرات الإستخباراتية أن نحو 70% من مخزون طهران من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الذي كان لديها قبل الحرب لازال موجودا .

