أعلنت الخارجية الصينية، أن بكين تواصل دعم جهود إسلام آباد في الوساطة بين طهران وواشنطن، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أولوية إدارته في التعامل مع الملف الإيراني تتركز على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو جاء ذلك على حساب الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة.



وقال “ترامب”، في تصريحات فجر الأربعاء، إن “الصعوبات المالية للأمريكيين لا تؤثر على قراراته”، مضيفًا أن الهدف الأساسي في أي مفاوضات مع إيران هو منعها من الحصول على سلاح نووي، مشددًا: “لا أفكر في الوضع المالي.. أفكر في شيء واحد فقط: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الأمريكية نقاشات داخلية بشأن تأثير التوترات مع إيران على الاقتصاد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم، إلى جانب ضغوط سياسية متزايدة داخل واشنطن.





