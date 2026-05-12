احتفالا بالعروسة .. ضبط شخص أطلق أعيرة نارية في فرح بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وتم تصويره خلال عام 2019 بالفيلا الخاصة بعائلته بدائرة قسم شرطة أول العامرية، إبتهاجاً بحفل زفاف شقيقه ، وأضاف بأن (البندقية الخرطوش الظاهرة بمقطع الفيديو والمستخدمة آنذاك " كانت مرخصة بغرض الدفاع خاصة بوالده") وقد تم إلغاء الترخيص عام 2021 وتسليم السلاح لقسم الشرطة المختص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .