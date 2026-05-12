جامعة الأزهر وهيئة البريد توقعان بروتوكول تعاون لتقديم باقة من الخدمات المالية

وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية لمنسوبي جامعة الأزهر من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة الأزهر وهيئة البريد توقعان بروتوكول تعاون

ووقع الطرفان بنود البروتوكول بمقر جامعة الأزهر، مثَّل فيه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأزهر (طرف الأول) والأستاذ سيد طمان، نائب رئيس هيئة البريد لشئون المناطق البريدية، ممثلاً عن هيئة البريد (طرف ثانٍ) وبحضور عدد من المسئولين والقيادات بالجامعة والهيئة.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المالية والرقمية لطلاب الجامعة (المصريين والوافدين)، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وأعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة، لدعم وخدمة المجتمع الأكاديمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

من جانبه أبدى سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، سعادته بالتعاون المثمر مع جامعة الأزهر، موضحًا أن البروتوكول يشمل توفير باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية الرقمية التي يقدمها البريد المصري للتسهيل على الطلاب ومنسوبي الجامعة.

وفي السياق، ذاته قدم الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لهيئة البريد، لافتًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو زيادة حجم الخدمات المالية والبريدية داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، ومنها: جامعة الأزهر التي تعد أكبر جامعة في مصر، بما يعزز من ربط الأفراد بالمؤسسات وينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.