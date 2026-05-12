ديني

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفوز بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع

شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب
أحمد سعيد

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، بالتعاون مع البرلمان العربي، اليوم، فوز مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بالدورة الثانية لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية.

وجاء في إعلان الفائزين بالجائزة فوز مركز التطوير في فرع المؤسسات مناصفة مع مشروع مركز «الإيسيسكو» للغة العربية للناطقين بغيرها (مشكاة).

وتمثل جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية ركيزة استراتيجية ضمن مشروع المؤسسة لدعم اللغة العربية، وتؤكد أن التركيز على تعليم العربية للناطقين بغيرها لم يعد خيارًا ثقافيًّا، بل ضرورة حضارية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة.

نهلة الصعيدي: جائزة «البابطين» شاهد جديد على منجزات «مركز التطوير»

وصرحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بأن فوز المركز بالجائزة هو شهادة جديدة على فاعلية جهوده في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في مصر والعالَم.

وأضافت أن مركز التطوير منذ إنشائه - بتوجيه من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف - عمل على الرُّقي بمنظومة تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وتعزيز سُبُل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لافتة إلى أنه يتبنَّى عددًا مِن المشروعات والمبادرات التي تستهدف نشرَ تعليم اللُّغة العربيَّة للناطقين بغيرها في مصر ومختلف دول العالم.

وتابعت رئيس مركز التطوير: نستلهم خططنا ورؤانا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، وكان دعمه الدائم هو الدافع لما أنجزه المركز من برامج ومشروعات ومبادرات، من أهمها 17 منجزًا كانت من مسوغات فوز المركز بهذه الجائزة.

وذكرت د. نهلة الصعيدي أن من منجزات المركز في مجال تعليم اللغة للناطقين بغيرها:

- الأُلُوف المتكاثرة من الطلاب الوافدين، المتخرجين في معاهد البعوث الإسلامية للمرحلتين الإعدادية والثانوية (بنين وفتيات).

- الإشراف على ثلاثة معاهد كبيرة داخل مصر؛ لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

- استحداث صرح علمي لتعليم اللغة العربية للأطفال الناطقين بغيرها.

- برنامج تعليم اللغة العربية لكبار السِّن الناطقين بغيرها

- برنامج «المعايشة اللُّغوية»، وهو برنامج عالمي يرسخ دور مصر الحضاري، ويؤكد مكانتها العلمية والمعرفية، ويبتكر مسارًا سياحيًّا؛ هو «السياحة اللُّغويَّة».

- برنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية، وهو برنامج يستهدف إنشاء مراكزَ لتعليم اللُّغة العربيَّة في دول العالَم تُدرِّس مناهجَ الأزهر الشريف وتخضع لإشرافه.

- سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

- تطوير مناهج اللُّغة العربيَّة لطلاب معاهد البعوث الإسلامية الإعدادية والثانوية.

- البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية.

- برنامج دراسة اللغة العربية عن بُعد؛ من خلال منصات مركز التطوير التي تقدم برامج تعليمية تتجاوز الحدود الجغرافية وتوفر الوقت والجهد، وتعلِّم اللغة ضمن سياق ثقافي يساعد على فهم القيم والتقاليد العربية.

- برنامج تعزيز قدرات كوادر العلماء، وهو نموذج رائد في إعداد الكوادر العلمية والبحثية المتميزة من طلاب الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه) في دول العالم.

- مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»، وهي مسابقة عالمية تسعى إلى تعزيز اللغة العربية وتمكينها في نفوس الناطقين بها وبغيرها، وتدعم الإبداع الشعري.

- مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية: وهو أداة عربية شاملة لقياس جودة تعليم اللغة العربية ومعاييرها عالميًّا.

- أكاديمية مواهب وقدرات، وتضم مدارسَ تُعنى بتعزيز مواهب اللغة العربية ومهاراتها، ومنها: مدرسة الخط العربي، ومدرسة الخطابة، ومدرسة الشعر، ومدرسة فنون الكتابة، ومدرسة تعزيز مهارات اللغة العربية.

- الاختبارات الإلكترونية لتحديد المستوى اللغوي لطلاب: سنغافوره، وبروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنجلاديش.

- مبادرة «قَوِّمْ لِسانًا تَبْنِ إنسانًا»، وهي مبادرة توظِّف اللُّغة العربية في تمكين القيم الأخلاقية.

- برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها.

جائزة عبد العزيز سعود البابطين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الأزهر جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية اللغة العربية

