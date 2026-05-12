تحذير: إهمال علاج اللثة يهددك بمضاعفات خطيرة

تعد التهابات اللثة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار ويجب علاجها سريعا والا ستسبب آلام قوية وتلف الأسنان.



ووفقا لموقع هيلث دايركت نكشف لكم أهم مخاطر إهمال علاج التهابات اللثة.

مضاعفات التهاب اللثة

بدون علاج، قد يتفاقم التهاب اللثة ويتطور إلى شكل أكثر خطورة من أمراض اللثة يُسمى التهاب دواعم السن وهذا بدوره قد يُسبب مشاكل خطيرة مثل الخراجات ، وارتخاء الأسنان، وانحسار اللثة، وفقدان الأسنان. وقد يكون التهاب دواعم السن مرضًا لا رجعة فيه.

تشمل أعراض التهاب دواعم السن ما يلي:

لثة متورمة وحمراء

نزيف اللثة

انحسار اللثة

رائحة الفم الكريهة أو الطعم السيئ في فمك

الأسنان المتخلخلة

مساحات جديدة بين أسنانك

الأسنان الحساسة، خاصة عند العض.

راجع طبيب الأسنان أو ممارس طب الأسنان إذا كنت تعاني من أي من أعراض التهاب دواعم السن.