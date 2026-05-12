قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيّط زي الطفل | عفاف شعيب تكشف موقفا مؤثرا لـ عبد الرحمن أبو زهرة
هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته
20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة بالشيوخ توصي بتدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية واستخدام المعدات الحديثة

لجنة الزراعة
لجنة الزراعة

عقدت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتورمحسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ودراسة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد وجيه خالد بشأن "اغلاق المجزر الألى للدواجن بقرية منشأة لقانة _ مركز شبرا خيت _ البحيرة، و النائب أحمد شعبان بشأن "توفير وحدة ميكانيكية زراعية (الآلات الزراعية) بمركز أطفيح _ محافظة الجيزة " .

المجزر الآلي للدواجن

وأوضح النائب محمد وجيه خالد  مقدم المقترح الأول بأن المجزر الآلي للدواجن بقرية منشأة لقانة_ مركز شبرا خيت _ البحيرة، مُوجر لمواطن يقوم باستغلاله بطريقة خاطئة حيث أنه يقوم بحرق مخلفات الدواجن بطريقة غير آدمية وغير صحية وأن المواطنين تقدموا بعدة شكاوى نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة، مطالبًا بسرعة نقل هذه الأنشطة خارج الكتلة السكانية، أو اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها.
  


كما أوضحت الدكتورة حنان قرني مدير عام الإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن المجزر أُنشىْ سنة 2009 وحاصل على موافقة التراخيص مُمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التى تعمل على تطوير المجازر ورفع كفاءتها حسب اشتراطات الصحة والأمان الحيوي وان المجزر مغلق في الوقت الحالي والمشكلة في جهاز التخلُص من المخلفات.

توصيات زراعة الشيوخ

وفى نهاية المناقشة أوصت اللجنة بأهمية وضرورة مرور لجان مختصة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، حفاظًا على صحة المواطنين ووقف دخول الدواجن النافقة ومخلفات «الكوكر» إلى المجزر الآلي بقرية منشأة لقانة التابعة لمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة، وذلك بشكل فوري، لحين الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، أو اتخاذ قرار بالغلق النهائي.


كما شهد الاجتماع أيضا استعراض النائب أحمد شعبان مُقدم الاقتراح برغبة الثاني، أنه تمت الموافقة على "توفير وحدة ميكانيكية زراعية (الآلات الزراعية) بمركز أطفيح _ محافظة الجيزة " .

كما أشار المهندس أحمد عزت رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن الوزارة ’تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة الآلية، مؤكداً أنه تم بالفعل إعادة تأهيل غالبية المُعدات غير المستخدمة داخل هيئات الوزارة لطرحها للتعاون مع صغار المزارعين والجمعيات الزراعية ، وأن الوزارة تُدعم الفلاحين بتقديم المُعدات الزراعية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً هو مجرد بداية لمشروع طويل الأمد لخدمة القطاع الزراعي وأن الوزارة تُيسر على الفلاحين إمكانية امتلاك المعدات.  

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وضرورة تدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية وضرورة استخدام المعدات الحديثة سواء في الزراعة أو الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والحفاظ على جودة المحاصيل.

الشيوخ مجلس الشيوخ النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

النصر السعودي

الهلال يؤجل تتويج النصر بالدوري السعودي في الوقت القاتل

معتمد جمال

جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الكونفدرالية

تدريبات المصري

عماد النحاس يرفع الحمل البدني في المصري قبل مواجهة الأهلي

بالصور

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد