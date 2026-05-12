لجنة بالشيوخ توصي بتدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية واستخدام المعدات الحديثة

عقدت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتورمحسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ودراسة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد وجيه خالد بشأن "اغلاق المجزر الألى للدواجن بقرية منشأة لقانة _ مركز شبرا خيت _ البحيرة، و النائب أحمد شعبان بشأن "توفير وحدة ميكانيكية زراعية (الآلات الزراعية) بمركز أطفيح _ محافظة الجيزة " .

المجزر الآلي للدواجن

وأوضح النائب محمد وجيه خالد مقدم المقترح الأول بأن المجزر الآلي للدواجن بقرية منشأة لقانة_ مركز شبرا خيت _ البحيرة، مُوجر لمواطن يقوم باستغلاله بطريقة خاطئة حيث أنه يقوم بحرق مخلفات الدواجن بطريقة غير آدمية وغير صحية وأن المواطنين تقدموا بعدة شكاوى نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة، مطالبًا بسرعة نقل هذه الأنشطة خارج الكتلة السكانية، أو اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها.





كما أوضحت الدكتورة حنان قرني مدير عام الإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن المجزر أُنشىْ سنة 2009 وحاصل على موافقة التراخيص مُمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التى تعمل على تطوير المجازر ورفع كفاءتها حسب اشتراطات الصحة والأمان الحيوي وان المجزر مغلق في الوقت الحالي والمشكلة في جهاز التخلُص من المخلفات.

توصيات زراعة الشيوخ

وفى نهاية المناقشة أوصت اللجنة بأهمية وضرورة مرور لجان مختصة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، حفاظًا على صحة المواطنين ووقف دخول الدواجن النافقة ومخلفات «الكوكر» إلى المجزر الآلي بقرية منشأة لقانة التابعة لمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة، وذلك بشكل فوري، لحين الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، أو اتخاذ قرار بالغلق النهائي.



كما شهد الاجتماع أيضا استعراض النائب أحمد شعبان مُقدم الاقتراح برغبة الثاني، أنه تمت الموافقة على "توفير وحدة ميكانيكية زراعية (الآلات الزراعية) بمركز أطفيح _ محافظة الجيزة " .

كما أشار المهندس أحمد عزت رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن الوزارة ’تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة الآلية، مؤكداً أنه تم بالفعل إعادة تأهيل غالبية المُعدات غير المستخدمة داخل هيئات الوزارة لطرحها للتعاون مع صغار المزارعين والجمعيات الزراعية ، وأن الوزارة تُدعم الفلاحين بتقديم المُعدات الزراعية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً هو مجرد بداية لمشروع طويل الأمد لخدمة القطاع الزراعي وأن الوزارة تُيسر على الفلاحين إمكانية امتلاك المعدات.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وضرورة تدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية وضرورة استخدام المعدات الحديثة سواء في الزراعة أو الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والحفاظ على جودة المحاصيل.