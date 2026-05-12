قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب حسن عمر حسنين: حضور الرئيس السيسي قمة نيروبي يعكس قيادة مصر لمسار التنمية

النائب حسن عمر حسنين
النائب حسن عمر حسنين
حسن رضوان

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "أفريقيا – فرنسا" بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس بوضوح المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها الدولة المصرية داخل القارة الأفريقية، ودورها المحوري في دعم مسارات التنمية والاستقرار وبناء الشراكات المتوازنة بين دول القارة والمجتمع الدولي.


وقال النائب حسن عمر حسنين، إن حضور الرئيس السيسي في هذه القمة المهمة يمثل امتدادًا لرؤية مصرية ثابتة تنظر إلى أفريقيا باعتبارها عمقًا استراتيجيًا وأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة استعادت دورها الأفريقي بقوة، ليس من خلال الخطابات فقط، ولكن عبر مشروعات تنموية وشراكات اقتصادية وتحركات سياسية تؤكد أن مصر حاضرة وفاعلة في قضايا القارة.

تحديات اقتصادية وتنموية ومناخية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قمة نيروبي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات اقتصادية وتنموية ومناخية، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بأن مصر تدعم حق القارة في التنمية العادلة، والتمويل المنصف، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والغذاء، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية.


وأوضح النائب حسن عمر حسنين، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة لا الوصاية، وبمنطق المصالح المشتركة لا الصراعات، وهو ما جعل القاهرة طرفًا موثوقًا في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وقوة داعمة للاستقرار والتنمية داخل القارة السمراء.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انعقاد القمة في نيروبي تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" يعكس أهمية بناء مستقبل أفريقي قائم على الإنتاج والاستثمار والتكامل، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والتعليم، ويمكن أن تكون هذه الخبرات رافدًا مهمًا لدعم التنمية في دول القارة.


وشدد النائب حسن عمر حسنين على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية لا تتحرك فقط للدفاع عن مصالحها، بل تحمل أيضًا رؤية شاملة للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية داخل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي وتوفير آليات تمويل أكثر عدالة للدول النامية.
وأشار النائب حسن عمر حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل رسالة قوة وثقة في الدور المصري، قائلًا: مصر اليوم حاضرة في أفريقيا بثقلها السياسي والتنموي والتاريخي، والرئيس السيسي أعاد للقارة مكانتها في قلب السياسة المصرية، وأكد أن مستقبل مصر وأفريقيا طريق واحد عنوانه التنمية والاستقرار والشراكة الحقيقية.

النائب حسن عمر حسنين الرئيس عبد الفتاح السيسي مسارات التنمية والاستقرار مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

صلاح حليمة: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الفرنسية

وزير التربية والتعليم

متحدث التعليم : توسع كبير في المدارس المصرية اليابانية وزيادة الخبراء

غزة

العمل الفلسطيني : إلغاء أوسلو خطوة لإنهاء أي أمل في قيام دولتنا

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد