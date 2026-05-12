النائب حسن عمر حسنين: حضور الرئيس السيسي قمة نيروبي يعكس قيادة مصر لمسار التنمية

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "أفريقيا – فرنسا" بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس بوضوح المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها الدولة المصرية داخل القارة الأفريقية، ودورها المحوري في دعم مسارات التنمية والاستقرار وبناء الشراكات المتوازنة بين دول القارة والمجتمع الدولي.



وقال النائب حسن عمر حسنين، إن حضور الرئيس السيسي في هذه القمة المهمة يمثل امتدادًا لرؤية مصرية ثابتة تنظر إلى أفريقيا باعتبارها عمقًا استراتيجيًا وأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة استعادت دورها الأفريقي بقوة، ليس من خلال الخطابات فقط، ولكن عبر مشروعات تنموية وشراكات اقتصادية وتحركات سياسية تؤكد أن مصر حاضرة وفاعلة في قضايا القارة.

تحديات اقتصادية وتنموية ومناخية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قمة نيروبي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات اقتصادية وتنموية ومناخية، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بأن مصر تدعم حق القارة في التنمية العادلة، والتمويل المنصف، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والغذاء، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية.



وأوضح النائب حسن عمر حسنين، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة لا الوصاية، وبمنطق المصالح المشتركة لا الصراعات، وهو ما جعل القاهرة طرفًا موثوقًا في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وقوة داعمة للاستقرار والتنمية داخل القارة السمراء.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انعقاد القمة في نيروبي تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" يعكس أهمية بناء مستقبل أفريقي قائم على الإنتاج والاستثمار والتكامل، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والتعليم، ويمكن أن تكون هذه الخبرات رافدًا مهمًا لدعم التنمية في دول القارة.



وشدد النائب حسن عمر حسنين على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية لا تتحرك فقط للدفاع عن مصالحها، بل تحمل أيضًا رؤية شاملة للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية داخل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي وتوفير آليات تمويل أكثر عدالة للدول النامية.

وأشار النائب حسن عمر حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل رسالة قوة وثقة في الدور المصري، قائلًا: مصر اليوم حاضرة في أفريقيا بثقلها السياسي والتنموي والتاريخي، والرئيس السيسي أعاد للقارة مكانتها في قلب السياسة المصرية، وأكد أن مستقبل مصر وأفريقيا طريق واحد عنوانه التنمية والاستقرار والشراكة الحقيقية.