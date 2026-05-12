أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاءات الرئيس السيسي في قمة أفريقيا – فرنسا | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من اللقاءات اليوم خلال قمة «أفريقيا – فرنسا» لقاء مع رئيس مدغشقر، ورئيس تشاد، والأمين العام للأمم المتحدة، ومديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس كينيا، والتقى رئيس شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن البحر ي، لتعزيز أعمالها في قناة السويس.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": التقى الرئيس السيسى، اليوم، بالرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس مدغشقر، على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة «أفريقيا – فرنسا»اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومدغشقر فى مختلف المجالات ذات الأولوية".

وأضاف: " والتقى الرئيس السيسي بـ محمد إدريس ديبي، رئيس تشاد، وأكد حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، تعزيزًا للروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".