الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذا الشهر هو شهر التوعية بالصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص يتعرضون لضغوط نفسية، ولذلك يجب على كل شخص التكيف مع الحياة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في كبد».

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الحزن يجب أن يكون ضيفًا وليس صاحب مكان دائم، لأن ذلك يؤثر على الصحة بشكل عام.

ولفت إلى أن الحزن الشديد والزعل قد يتسببان في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان، ومشكلات في العين، مؤكدًا أن سرطان القولون قد يكون مرتبطًا بالحالة النفسية السيئة، كما أن الضغوط النفسية قد تؤدي إلى الجلطات، وربما تنتهي بالوفاة.

وأشار إلى أنه طالب من قبل بإطلاق مبادرة تحت اسم «100 مليون صحة نفسية»، وذلك من أجل المساهمة في حل المشكلات النفسية التي يعاني منها المواطنون.