جمال شعبان يقدم نصائح عاجلة لتجنب الجلطات وأزمات القلب بالصيف

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد في فصل الشتاء تنتشر فيها بعض الأمراض، منها أزمات القلب، موضحًا أن المشكلات القلبية تنتشر أكثر في الشتاء، وأن الجلطات تكثر في الشتاء، لكن المواطنين في حالة عدم تناول المياه بشكل مناسب قد ينتج عنها الإصابة بالجلطات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن كل مواطن عليه تناول كميات مناسبة من المياه، لأن المياه تتسبب في تدفق الدم في الشرايين لوصولها إلى الخلايا، وفي حالة قلة المياه يصاب المواطنون بمشكلات صحية.

ولفت إلى أن تباطؤ تناول المياه يضعف الضخ في الشريان التاجي، وقد ينتج عنه مشكلات قد تسبب جلطات وأزمات قلبية، ولذلك على المواطنين خلال فترة الصيف والأيام التي بها ارتفاع في درجات الحرارة تناول كميات مناسبة من المياه.