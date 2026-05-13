وزير الاستثمار يراهن على الذكاء الاصطناعي لاقتحام أسواق تصديرية جديدة

عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الصادرات وتطوير أدوات التمويل والتأمين، إلى جانب رفع كفاءة المصدرين المصريين وفتح أسواق تصديرية جديدة.



تطوير منظومة التصدير



وشهد الاجتماع استعراض رؤية متكاملة لتحديث منظومة التصدير عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق والفرص التصديرية، إلى جانب بحث آليات تفعيل “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، والبناء على النجاحات السابقة للبعثات التجارية القطاعية مع التوسع في استهداف الأسواق غير التقليدية بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز حركة التجارة الخارجية.



جيل جديد للمصدرين



وأكد الوزير أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية امتلاك الكوادر التصديرية للمعرفة الكاملة بأدوات التجارة الدولية، بما يشمل التعريفة الجمركية والتدابير التجارية وآليات التأمين المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، خاصة التأمين البحري، بما يرفع قدرة الشركات على التفاوض وتحسين شروط التعاقد.



مختبر تنظيمي متكامل



وأوضح محمد فريد أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق “مختبر تنظيمي” في مراحله النهائية، يضم قاعدة بيانات متكاملة تشمل الجهات الرقابية وصناديق دعم الصادرات وهيئات تنظيم المعارض، مع الاعتماد على نماذج تحليل متقدمة لربط الفرص التصديرية بالأسواق المستهدفة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

وأضاف أن المختبر يمثل توجهًا جديدًا لتوظيف التكنولوجيا في دعم التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن تطبيقات التمويل شهدت تطورًا ملحوظًا، بينما لا تزال تطبيقات دعم التجارة والتصدير بحاجة إلى مزيد من التطوير، وهو ما تسعى الوزارة لمعالجته عبر هذه المبادرة.



دعم القطاع الخاص



وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بإشراك القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة العاملة بمجال التصدير، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة المصدرين الجدد وتعزيز فرص نجاحهم في النفاذ للأسواق الخارجية.

كما شدد على أهمية تطوير دراسات الأسواق بآليات مبتكرة وغير تقليدية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن التوسع في الأسواق الجديدة أصبح ضرورة في ظل تشبع بعض الأسواق الحالية، وأن تعزيز التكامل الصناعي يسهم في رفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.



تمويل وبعثات تجارية



من جانبه، أكد أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات، موضحًا أن “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية” يمثل منصة فعالة لربط المصدرين بالأسواق المستهدفة، معربًا عن تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البعثات التجارية أثبتت نجاحها في فتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا اهتمام المؤسسة بإعادة تفعيل هذه المبادرات والتوسع فيها جغرافيًا، إلى جانب تصميم برامج تمويلية مخصصة لكل مشروع بما يحقق أعلى كفاءة في استخدام الموارد ويدعم نمو الصادرات المصرية.