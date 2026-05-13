تعاون بين مستثمرى العاشر وغرف دبي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف وفداً من غرف دبي برئاسة أحمد الشافعي الرئيس التمثيلي للغرف بمصر والشرق الأوسط لبحث فرص الاستثمار و التجارة المشتركة بين مصر و الإمارات.



و أكد الدكتور سمير عارف أهمية اللقاء ودوره في تعزيز سبل التعاون المشترك بما يؤدي الي جذب استثمارات جديدة للسوق المصري و فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ، موضحاً أن التعاون المشترك بين مستثمري العاشر وغرف دبي جاء في ظل التشجيع والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين .



وأضاف أن دورنا في الجمعية يتمثل في البحث عن الشراكات المختلفة وتشجيع الاستثمار في مصر وفتح مجال أمام المصانع لزيادة صادراتها ، خاصة وأن جمعية المستثمرين تعتبر كبرى جمعيات المستثمرين في مصر من حيث نسبة الصادرات ، وحجم المصانع بها والذي تجاوز ال 6000 آلاف مصنع ، مؤكداً أن التعاون مع مستثمري دولة الإمارات الشقيقة سيكون مفيداً و سينعكس بالايجاب علي الجميع ، لافتاً إلى أن هناك خطة لعقد أكثر من اجتماع بين جمعية المستثمرين و غرف دبى لدعم تواجد شركات دبى داخل السوق المصري ، بالإضافة إلى فتح أسواق جديده أمام المنتجات المصرية للتعامل مع الدول التي يتواجد بها فروع لغرف دبى حول العالم .



وحضر اللقاء الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق و أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي و المهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والمهندس سيد بسيوني والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية ،بالاضافة إلى عدد من مستثمري المدينة.



وأكد أحمد الشافعي، الرئيس التمثيلي لغرف دبي بمصر والشرق الأوسط، أن أحد أهداف قطاع الأسواق العالمية في غرف دبي يتضمن تشجيع ومساندة كافة الشركاء علي دخول الأسواق العالمية والعربية.

وتابع"تتكون غرف دبي من 3 غرف (دبي التجارة - دبي العالمية - دبي للاقتصاد الرقمي ) وهذه الغرف لديها استراتيجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة".



40 مكتب تجاري حول العالم

أضاف أن دبي لديها 40 مكتب تمثيل تجاري داخل العديد من دول العالم من واقع 50 مكتب لخدمة شركائها في الدخول إلى الأسواق العالمية المختلفة، موضحاً أن هذه مبادرة مجانية من حكومة دبي.