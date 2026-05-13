بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر تقديم موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026 ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات صحفية اليوم، أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية وتيسير إجراءات الصرف وتجنب التكدسات.

في السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.