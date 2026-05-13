محافظ القاهرة للنواب: توجيهات رئاسية بتغيير وجه العاصمة وإحياء القاهرة التاريخية

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه القاهرة، وهناك خطة وضعت في ضوء ذلك لتطوير القاهرة التاريخية وتجميل وجهها الحضاري.

وقال محافظ القاهرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن هناك أحاديث بأنه سيكون هناك إهمال للقاهرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية، لكن ما حدث هو العكس.

القاهرة تستعيد وجهها الحضاري.. ومحافظ العاصمة يكشف تفاصيل خطط التطوير

ولفت إلى أن هناك اهتماما خاصا بالهوية والتاريخ، وكذلك خطط التطوير والتحول الرقمي بالمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة محظوظة لوجود مؤسسات تعمل بالمحافظة، ودورنا مجرد تقديم الدعم اللوجستي وكل الجهات تعمل داخل المحافظة وهدفنا عودة القاهرة كمان كانت.

وأشار إلى أن القاهرة شهدت تنفيذ مشروعات كبرى أعادت لها وجهها الحضاري، وأن العمل جارٍ على تطوير القاهرة التاريخية وإحياء المناطق التراثية، مثل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومحيط القلعة، وممشى أهل مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسواق التاريخية كالعتبة والمباني التراثية بوسط البلد، لتحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية التاريخية العريقة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طاهر الخولي، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله – حي مصر القديمة – محافظة القاهرة، فضلاً عن ضرورة بيان الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات، وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على التعويض العادل أو سكن بديل مناسب، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح لصرف باقي التعويضات المستحقة، وبشأن ما يتعرض له أهالي منطقة وقف طبطباي – المنيل القديمة – حي مصر القديمة – محافظة القاهرة – من عمليات إزالة وإجبارهم على إخلاء منازلهم، بالمخالفة للدستور والقانون، ودون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة، وذلك بدعوى تطوير المنطقة، فضلاً عن عدم تفعيل البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة وإعادة تسكين الأهالي بها مرة أخرى أو صرف التعويضات المناسبة لهم (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، ومن النائب إسلام قرطام، بشأن ضرورة توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بنزع مليكة المواطنين بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر – حي البساتين – محافظة القاهرة الصادر بشأنهم قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 4504 لسنة 2022 و293 لسنة 2026 والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ، فضلاً عن توضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.