محافظ القاهرة يبحث مع سفير نيبال تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير نيبال بالقاهرة، فى أول زيارة يقوم بها سفير لدولة نيبال لديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياحية.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كثير من المجالات.

كما أثنى سفير دولة نيبال على جهود الدولة المصرية وأعمال التطوير التى تمت فى القاهرة وأحدثت هذا التغيير الكبير ، والملموس فى البنية التحتية، والطرق.