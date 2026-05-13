السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: لا أثق في باكستان كوسيط في الحرب مع إيران

صرح السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يوم الثلاثاء بأنه "لا يثق بباكستان" بعد تقارير أشارت إلى تعاون باكستان مع إيران في الوقت الذي تلعب فيه دور الوسيط في محادثات السلام بين إدارة ترامب وطهران.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن باكستان سمحت للطائرات العسكرية الإيرانية باستخدام مطاراتها، مثل قاعدة نور خان الجوية، "مما قد يحميها من الغارات الجوية الأمريكية"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه المعلومات.

وسأل جراهام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، عما إذا كان السماح للطائرات الإيرانية بالتواجد في باكستان "يتوافق مع دور باكستان كوسيط نزيه" أجاب هيجسيث بأنه لا يرغب في التدخل في المفاوضات.

وردّ جراهام: "أنا أرغب في التدخل في هذه المفاوضات، لا أثق بباكستان إطلاقاً، إذا كانت لديهم بالفعل طائرات إيرانية متمركزة في قواعد باكستانية لحماية الأصول العسكرية الإيرانية، فهذا يعني أننا ربما يجب أن نبحث عن وسيط آخر، مضيفًا "لا عجب أن هذا الأمر لا يُحرز أي تقدم".

وقال جراهام يوم الاثنين إنه إذا كانت التقارير صحيحة، فعلى الولايات المتحدة إعادة النظر في دور باكستان كوسيط.