حسين فهمي ينعى عبدالرحمن أبوزهرة: قامة فنية وإنسانية كبيرة ستظل أعمالها مصدر إلهام ومحبة

نعى الفنان حسين فهمي الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.



وشارك الفنان حسين فهمي صورة للراحل عبدالرحمن أبوزهرة عبر صفحته على “انستجرام وعلّق كاتبًا: أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير ،عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أعمدة الفن المصري والعربي، وصاحب المسيرة الفنية الاستثنائية التي أثرت وجدان أجيال بأعمال ستظل ، خالدة في تاريخ الفن.

وتابع: كان فنانًا قديرًا يمتلك حضورًا فريدًا وصوتًا لا ينسى، وترك بصمة كبيرة في السينما والمسرح والدراما، بما قدّمه من أدوار جسدت قيمة الفن الحقيقي والموهبة الأصيلة.

وأضاف: برحيله نفقد قامة فنية وإنسانية كبيرة ستظل أعمالها مصدر إلهام ومحبة للجمهور العربي.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تدهورًا ملحوظًا في حالته الصحية، بعد تعرّضه لوعكة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة.

وبحسب ما كشفته أسرته، فقد عانى الفنان الراحل من أزمات صحية متتالية أثرت على وظائف التنفس والحالة العامة للجسم، ما أدى إلى بقائه داخل العناية المركزة لفترة، وسط متابعة مستمرة من الأطباء.

وأشار أفراد من أسرته إلى أن حالته الصحية شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يرحل تاركًا خلفه مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال التي صنعت مكانة خاصة له في قلوب الجمهور.

ويُعد عبدالرحمن أبوزهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدّم على مدار مشواره الفني أعمالًا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، وتميّز بصوته وأدائه الذي جعله من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المصري.