التمثيل موضوع كبير .. صبري فواز يروي كيف غير عبد الرحمن أبو زهرة رأي أحد أصدقائه

استعان الفنان صبري فواز، موقف قديم جمعه بأحد أصدقائه، كان يرى في السابق أن التمثيل “حاجة تافهة” ولا قيمة له، قبل أن تتغير نظرته تمامًا بعد مشاهدة مشهد مؤثر للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة.

وقال فواز عبر حسابه على فيسبوك، إن صديقه كان يقلل من شأن الممثلين، قبل أن يجلسا مع مجموعة من الأصدقاء في جلسة ودية، حيث بدأ البعض في مدحه على أعماله الفنية، وهو ما قابله بتواضع واضح، قبل أن يفاجئهم صديقه ذاته بتغيير موقفه تمامًا.

وأضاف أن صديقه قال بصوت مرتفع: “صدقوهم.. التمثيل ده موضوع كبير قوي”، ليفاجأه فواز متسائلًا عن سبب هذا التغير المفاجئ في رأيه.

وتابع فواز أن صديقه أوضح أن السبب وراء هذا التحول هو مشهد شاهده بالصدفة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل “جمهورية زفتى”، حيث ظهر أبو زهرة وهو يقود تجمعًا شعبيًا أمام قسم الشرطة، وسط تهديد المأمور بتفريق الحشود بالقوة، وبدء العد التنازلي الذي أدى لتراجع الناس تدريجيًا واحدًا تلو الآخر، حتى لم يتبق سوى عدد قليل.

وأشار فواز إلى أن صديقه كان في حالة انبهار شديد بعد المشهد، لدرجة أثرت عليه نفسيًا وبدنيًا، مؤكدًا أن “وشه اصفر قدام عيني”، في إشارة إلى قوة الأداء وتأثيره الكبير.

واختتم قائلاً إنه تذكر هذا الموقف اليوم، موجّهًا دعاءه للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة: “ربنا يرحمك ويسامحك ويسعدك في جنته يا أستاذ”، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة وتأثيره العميق في الجمهور وزملاء المهنة.