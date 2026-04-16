شماعة الفن هو السبب.. صبري فواز ينتقد سلوكيات المجتمع

علق الفنان صبرى فواز على تكرار جملة “الفن هو السبب” فى تبرير العديد من السلوكيات.

وقال صبري فواز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الفن هو السبب، الجملة اللى دلوقت بيصرفوها لأى حد معاه موبايل، أو ميكروفون، أو منبر، الفن هو السبب، جملة مريحة، تخلع عنك عبء العمل والسعى والدقة والمعرفة والمنطق والأصول، وترمى به على كاهل الفن”.

وتابع: “الفن هو السبب هى الحكم القاطع الذى يغسل يديك من الدم والتكاسل والجهل والتآمر والغباء والنرجسية والتكالب.. لتذهب إلى سريرك قرير العين بريئًا طاهرًا”.

واختتم صبرى فواز : “ويعيش الفن للشعب، يُستخدم زى ما يحب، روح ماشى، ودليل جايز، وممسحة ممكن”.