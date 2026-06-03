بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

قرر أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، والقائم بأعمال وكيل الوزارة ، اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشان الفيديو المتداول لمدير التعليم الإعدادي بالمديرية.



وقرر وكيل المديرية ، إقالة خ.ب مدير التعليم الإعدادي بالمديرية من منصبه، ونقله خارج ديوان المديرية إلى إحدي الإدارات التعليمية بوظيفته علي الكادر، وعدم توليه أي منصب قيادي مع ايقافه عن العمل ثلاثة أشهر ، وإبلاغ النيابة لاتخاذ كافة مايلزم تجاه المذكور.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم القليوبية ، قظ كشف تفاصيل فيديو متداول لمسؤول بالتعليم مع ولية أمر تلميذ ، حيث أُحيل للتحقيق واستبعد من منصبه.

وأكد المصدر، أن الواقعة الخاصة بالفيديو المتداول لأحد مسؤولي التعليم الإعدادي بالمديرية ليست حديثة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر، أن المسؤول المذكور أُحيل إلى التحقيق وتم استبعاده من موقعه، مشيرًا إلى أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية (Smart Watch).

وأكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم في القليوبية، لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور رصد أي واقعة تستدعي التحقيق.

وأضاف أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى، وعقب الاطلاع على تفاصيل الواقعة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وإحالة المسؤول المختص للتحقيق واتخاذ اللازم.