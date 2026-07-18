5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث محبو شراء الذهب عن سعر الذهب اليوم، والتي يشهد سوق الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تنعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار.

ويواصل المعدن الأصفر ترسيخ مكانته كواحد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة ومواجهة آثار التضخم وتقلبات الأسواق.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6,650 جنيه 6,595 جنيه

عيار 21 5,820 جنيه 5,770 جنيه

عيار 18 4,990 جنيه 4,945 جنيه

عيار 14 3,880 جنيه 3,845 جنيه

الجنيه الذهب 46,560 جنيه 46,160 جنيه

الأونصة بالجنيه 206,885 جنيه 205,105 جنيه

الأونصة بالدولار 4,010.53 دولار

سعر الذهب اليوم

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، في مقدمتها مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط ومعدلات التضخم.

كما تلعب التطورات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية الكبرى دورا محوريا في تحديد اتجاهات أسعار المعدن النفيس.

ويزداد الإقبال على الذهب عادة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو التوترات السياسية، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة التي تساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبيته الاستثمارية مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار، حيث يتجه جزء من المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد الأعلى.

سعر الذهب اليوم

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

يواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، نظرا لقدرته على الحد من تأثير تقلبات الأسواق والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى المستثمرين والأفراد الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية.

وتظل التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وأداء الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في الأسواق العالمية.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية متزايدة بالنسبة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر دقة، استنادا إلى أحدث المستجدات والمتغيرات التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة.