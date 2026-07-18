الذهب يستقر في بداية تعاملات السبت.. وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، بعد الارتفاع الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس، لتواصل الأعيرة المختلفة ثباتها داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة الآن.. الجنيه وعيار 21 و18و22 و24 سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الآن آخر تحديث لأقل سعر دولار في مصر الآن

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 25 جنيهًا في المتوسط خلال تعاملات أمس، قبل أن تستقر مع انطلاق تداولات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5820 جنيهًا للشراء و5770 جنيهًا للبيع.

كما سجل عيار 24، الأعلى نقاءً، 6651 جنيهًا للشراء و6594 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6097 جنيهًا للشراء و6044 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 18 4988 جنيهًا للشراء و4945 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره مع باقي الأعيرة دون تغيير.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.56 ألف جنيه للشراء و46.16 ألف جنيه للبيع، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا 4004 دولارات للشراء و4003 دولارات للبيع.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلية تحركات الأسعار العالمية خلال الأسبوع الجاري، باعتبارها العامل الرئيسي المؤثر في اتجاهات أسعار المعدن النفيس داخل السوق المصرية، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار وحجم الطلب المحلي.