الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

يُعد الاستيقاظ أثناء الليل لدخول الحمام، أو ما يُعرف طبيًا بـالتبول الليلي (Nocturia)، من أكثر أعراض الجهاز البولي شيوعًا لدى البالغين.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

وفي حين أن الاستيقاظ مرة واحدة خلال الليل يُعتبر أمرًا طبيعيًا لدى معظم الأشخاص، فإن تكرار الاستيقاظ عدة مرات قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويؤكد أطباء المسالك البولية أن التبول الليلي لا يرتبط دائمًا بالتقدم في العمر، بل قد يكون ناتجًا عن أسباب قابلة للعلاج إذا تم تشخيصها مبكرًا.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

ما الأسباب الأكثر شيوعًا للتبول الليلي؟

ويرتبط التبول الليلي بعدة عوامل، أبرزها:

ـ شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم.

ـ التقدم في العمر.

ـ فرط نشاط المثانة.

ـ تضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال، مما يمنع تفريغ المثانة بالكامل.

ـ انخفاض سعة المثانة بسبب الالتهابات أو الجراحات السابقة.

ـ اضطرابات الأعصاب التي تؤثر على وظيفة المثانة.

كما يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على الإصابة بأمراض أخرى، مثل:

مرض السكري.

أمراض القلب.

أمراض الكلى.

التهابات المسالك البولية.

وتوضح الدكتورة ماريسا كليفتون، أخصائية جراحة المسالك البولية في مركز جونز هوبكنز بايفيو الطبي، أن الاعتقاد بأن التبول الليلي جزء طبيعي من الشيخوخة ليس دقيقًا دائمًا، إذ توجد أسباب مرضية قابلة للعلاج.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

انقطاع النفس أثناء النوم قد يكون السبب

ومن الأسباب التي يغفل عنها كثيرون انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم نتيجة انسداد مجرى الهواء.

وتؤدي هذه الحالة إلى زيادة إفراز هرمون الببتيد الأذيني المدر للصوديوم (ANP)، الذي يحفز الجسم على التخلص من السوائل، وبالتالي يزيد إنتاج البول أثناء الليل.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

كيف يؤثر العمر والجنس ؟

ويزداد خطر الإصابة بالتبول الليلي مع التقدم في السن نتيجة:

ـ تغيرات في دورة النوم.

ـ انخفاض كفاءة المثانة.

ـ تغيرات هرمونية.

أما الرجال، فتزداد لديهم الحالة غالبًا بسبب تضخم البروستاتا الحميد، بينما قد تعاني النساء من زيادة الأعراض بعد انقطاع الطمث (سن اليأس) بسبب التغيرات الهرمونية.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

متى يجب مراجعة الطبيب ؟

ويشير الدكتور تايلر ترامب، أخصائي المسالك البولية في كليفلاند كلينك، إلى أن الاستيقاظ مرة واحدة ليلًا لا يدعو للقلق غالبًا.

لكن ينبغي مراجعة الطبيب إذا:

ـ كنت تستيقظ مرتين أو أكثر كل ليلة بشكل مستمر.

ـ أصبح الأمر يؤثر على جودة النوم.

ـ كنت تشعر بإرهاق أو ضبابية ذهنية خلال النهار.

ـ ظهرت الحالة بشكل مفاجئ.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

عادات يومية تزيد المشكلة

وهناك بعض السلوكيات التي قد تزيد من التبول الليلي، منها:

ـ تناول كميات كبيرة من السوائل مساءً.

ـ شرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الكحولية قبل النوم.

ـ تناول وجبات غنية بالملح.

ـ استخدام مدرات البول أو بعض أدوية ضغط الدم في وقت متأخر من اليوم.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

كيف يمكن علاج التبول الليلي؟

ويعتمد العلاج على السبب، ويبدأ عادةً بتغييرات في نمط الحياة، مثل:

ـ تقليل شرب السوائل خلال الساعات التي تسبق النوم.

ـ الحد من تناول الكافيين والكحول مساءً.

ـ تعديل توقيت تناول مدرات البول بالتشاور مع الطبيب.

ـ رفع الساقين قبل النوم في حالة وجود تورم بالقدمين.

ـ ممارسة تمارين قاع الحوض (كيجل).

ـ تجربة تقنية التبول المزدوج، وذلك بإفراغ المثانة ثم الانتظار لمدة 20 إلى 30 ثانية ومحاولة التبول مرة أخرى للتأكد من تفريغها بالكامل.

وفي حال استمرار الأعراض، قد يصف الطبيب أدوية تساعد على تقليل إنتاج البول أو إرخاء عضلات المثانة.

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

متى يكون التبول الليلي مؤشرًا على مرض خطير؟

وينصح الأطباء بطلب الرعاية الطبية سريعًا إذا صاحب التبول الليلي أي من الأعراض التالية:

ـ وجود دم في البول.

ـ ألم شديد في الحوض أو المثانة.

ـ عطش شديد ومستمر قد يشير إلى السكري.

ـ تورم مفاجئ في الساقين.

ـ ضيق في التنفس، والذي قد يدل على قصور القلب أو أمراض الكلى.