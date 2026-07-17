وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد أنباء انتقاله إلى بشيكتاش

أثار رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، حالة من الجدل بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب قائد منتخب مصر من الانتقال إلى صفوف بشيكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح

وكتب عباس عبر حسابه على منصة "إكس": "أنا شخصياً لا أعرف أين سيلعب محمد الموسم المقبل.. ماذا يخبرك ذلك؟"، في تعليق اعتبره كثيرون ردًا على الأنباء المتداولة بشأن حسم انتقال صلاح إلى النادي التركي.

وجاءت تصريحات وكيل محمد صلاح بعد تداول أخبار تؤكد وجود اتفاق بين اللاعب وبشيكتاش، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من اللاعب أو النادي التركي بشأن إتمام الصفقة، لتبقى وجهة النجم المصري محل ترقب خلال الفترة المقبلة.