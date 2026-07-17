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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

حيوان غامض في الفيوم
حيوان غامض في الفيوم
أحمد أيمن

أثارت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والفضول بين أهالي محافظة الفيوم خلال الساعات الماضية، بعدما وثقت ظهور حيوان غامض يتجول في عدد من شوارع مدينة أبشواي، ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول طبيعته ومدى خطورته على السكان.

وبدأت القصة مع انتشار تسجيلات مصورة التقطها مواطنون للحيوان أثناء تجوله في مناطق سكنية بالمدينة، حيث بدا سريع الحركة ويصعب التعرف عليه من النظرة الأولى، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات والتفسيرات بشأن هويته. 

حيوان غامض في الفيوم

تباينت آراء المتابعين على مواقع التواصل، إذ اعتقد البعض أنه حيوان مفترس أو نوع نادر تسلل إلى المناطق المأهولة بالسكان، بينما رجح آخرون أنه أحد الحيوانات البرية المعروفة في البيئة المصرية.

ومع تزايد التساؤلات، تحركت الجهات المختصة لمعاينة الواقعة والتأكد من طبيعة الحيوان الذي أثار هذا الاهتمام الواسع. 

وكشف مصدر بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم أن الفحص والمعاينة المبدئية أظهرا أن الحيوان يشبه إلى حد كبير "النمس المصري"، وهو من الحيوانات التي تعيش في المناطق الزراعية والبيئات الريفية، وقد يظهر أحياناً بالقرب من التجمعات السكانية بحثاً عن الغذاء أو نتيجة تغيرات في بيئته الطبيعية.

وأوضح المصدر أن النمس المصري يعد من الكائنات المنتشرة في بعض المناطق الزراعية بمصر، ويتميز بقدرته على التكيف مع البيئات المختلفة، مشيراً إلى أن ظهوره في مدينة أبشواي قد يكون مرتبطاً بقربها من الأراضي الزراعية والمصارف المائية التي توفر له بيئة مناسبة للحركة والاختباء.

وأكد المصدر أن الحيوان لا يمثل خطراً مباشراً على حياة المواطنين في الظروف الطبيعية، لافتاً إلى أن هذه الكائنات غالباً ما تتجنب الاحتكاك بالبشر وتفضل الابتعاد عن الأماكن المزدحمة. 

كما دعا الأهالي إلى عدم مطاردته أو محاولة الإمساك به، وترك التعامل معه للجهات المختصة إذا استدعت الحاجة ذلك.

ما هو النمس المصري؟

النمس المصري (Herpestes ichneumon) هو أحد أشهر الثدييات الصغيرة المفترسة في مصر وشمال أفريقيا، ويُعرف بقدرته الكبيرة على الصيد والتكيف مع البيئات المختلفة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

الاسم العلمي: Herpestes ichneumon.

الطول: يتراوح بين 50 و70 سم تقريبًا، إضافة إلى ذيل طويل قد يصل إلى نصف طول الجسم.

الوزن: بين 2 و4 كيلوجرامات في المتوسط.

اللون: رمادي أو بني مائل للرمادي، مع ذيل كثيف ينتهي غالبًا بطرف داكن.

العمر: قد يعيش من 10 إلى 15 عامًا في الظروف المناسبة.

ينتشر النمس المصري في الأراضي الزراعية، المناطق القريبة من الترع والمصارف، الأحراش والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، بعض المناطق الصحراوية القريبة من مصادر المياه.

ولهذا فإن ظهوره في مدن مثل أبشواي بالفيوم ليس أمرًا مستبعدًا، خاصة مع قرب المدينة من الأراضي الزراعية.

ويُعد النمس صيادًا ماهرًا، ويتغذى على: القوارض والفئران، الثعابين الصغيرة، الحشرات، الطيور وبيضها، السحالي والزواحف الصغيرة.

ويُنظر إليه أحيانًا على أنه حيوان مفيد للمزارعين بسبب دوره في الحد من أعداد القوارض.

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