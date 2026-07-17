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قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول خليجية.. وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول خليجية.. وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي

قطر
قطر
أ ش أ

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، إلى جانب أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملةً الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسئولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

وشددت الوزارة على احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها، داعيةً إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتجنب توسيع دائرة التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بالتفاهمات التي تحققت عبر الجهود الدبلوماسية.

دولة قطر الاعتداءات الإيرانية المملكة الأردنية الهاشمية

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