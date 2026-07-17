مهيب عبد الهادي: حسين الشحات أهلاوي حتى 2028

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حسين الشحات سيستمر ضمن صفوف النادي الأهلي حتى عام 2028، في إشارة إلى حسم ملف بقاء اللاعب مع القلعة الحمراء.

حسين الشحات

وكان ملف تجديد عقد حسين الشحات قد شهد جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وسط تقارير عن وجود عروض خارجية ورغبة اللاعب في الحصول على تقدير مالي مناسب، قبل أن تتزايد المؤشرات حول استمراره مع الأهلي.

ويُعد حسين الشحات من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، ويُنتظر أن يمثل استمرارُه دعمًا كبيرًا للفريق خلال المواسم المقبلة.