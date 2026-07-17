الإيسيسكو تصدر مؤلفا علميا حول صحيح الإمام البخاري بمشاركة باحثين من 16 دولة

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا علميا جديدا بعنوان "الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري: كتاب أمة.. تجسيد علمي لحضارة السند والتوثيق"، شارك في كتابته نخبة من الأكاديميين والباحثين من 16 دولة، في خطوة تهدف إلى إثراء الدراسات المتخصصة في علوم الحديث، وتعزيز البحث العلمي حول تراث الإمام البخاري وإسهاماته في الحضارة الإسلامية.

ويضم الإصدار الأوراق العلمية التي قدمت خلال المؤتمر الدولي "الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري: كتاب أمة"، الذي نظمته الإيسيسكو يومي 9 و10 يوليو الجارى بمدينة سمرقند، بالشراكة مع مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، ومركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية، تحت رعاية الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان.

ويقع الكتاب في نحو 800 صفحة، ويناقش خمسة محاور رئيسة، وهي: البيئة الجغرافية والاجتماعية والعلمية التي نشأ فيها الإمام البخاري؛ والمنهج العلمي والصناعة التوثيقية والتصنيفية في "الجامع الصحيح"؛ ونفائس نسخه المخطوطة المحفوظة في خزائن العالم؛ وجهود علماء الأمصار في خدمته؛ إضافة إلى أبرز الإشكالات والمآخذ على الجامع الصحيح، والأجوبة عنها.

وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة أولت عناية خاصة بالسنة النبوية وعلوم الحديث، من خلال مبادرات علمية وحضارية متواصلة تهدف إلى صون التراث الإسلامي، وتعزيز الوعي بالهوية الحضارية للأمة، وترسيخ قيمها العلمية والإنسانية.

وقد قدم الدكتور المالك، هذا الإصدار إلى الرئيس شوكت ميرضيائيف، خلال مراسم استقباله وتوشيحه، كما سلّمه ملخصا للأبحاث مترجما إلى اللغة الأوزبكية، أعده مركز الحضارة الإسلامية في طشقند.

وأوضح الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، الذي أشرف على إعداد الكتاب، أن إنجاز هذا العمل مر بمراحل علمية دقيقة، شملت إعداد الورقة المرجعية للمؤتمر، وتحديد محاوره، وفتح باب الاستكتاب الدولي، وتشكيل لجنة علمية متخصصة تولت تحكيم البحوث وفق أعلى المعايير الأكاديمية.