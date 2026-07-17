البحرية الإيرانية تهدد البحرية الأمريكية: نقترب من ساعة الصفر

نشرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، صورة لبوارج أمريكية، مؤكدة أن التحركات العسكرية الأمريكية تخضع لـ"السيطرة الكاملة"، وموجهة تحذيرا جديدا إلى واشنطن في ظل استمرار التصعيد بين الجانبين.



وقالت القوة البحرية للحرس الثوري، في تعليق أرفقته مع الصورة، إن "تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي تحت السيطرة الكاملة"، مضيفة أن "الأمريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء عملياتنا ضد الوحدات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)".



ويأتي هذا التصعيد في أعقاب التوتر العسكري المتزايد بين واشنطن وطهران، والذي بدأ في 8 يوليو، عقب تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة هجمات على أهداف إيرانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، ردت إيران بشن هجمات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، في إطار تصاعد المواجهة العسكرية بين الطرفين.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات الحرس الثوري، في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية الأمريكية والإيرانية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.