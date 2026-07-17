تعهد بدعمها.. ترامب يدعو شقيقة ليندسي جراهام للترشح لمجلس الشيوخ

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، دارلين جراهام نوردون، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي جراهام، التي تشغل مقعده مؤقتًا ممثلةً لولاية كارولاينا الجنوبية.



وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من نوردون خوض الانتخابات الخاصة لمجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في 11 أغسطس المقبل، لشغل المقعد بشكل دائم.

وأضاف: "آمل أن توافق على الترشح، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب. تنتمي دارلين إلى عائلة رائعة، وقد حققت نجاحًا طوال حياتها، وإذا قررت خوض السباق فسأمنحها دعمي الكامل".

وتأتي تصريحات ترامب في إطار دعمه لنوردون لتولي المقعد بشكل دائم، بعد توليها مهامه بصورة مؤقتة عقب شغور المنصب.