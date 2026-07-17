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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على أهداف في إيران

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة. 

ولم يحدد البيان عدد الصواريخ المستخدمة أو المواقع المستهدفة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن العمليات نُفذت وفق الخطط العسكرية الموضوعة.

وأكدت القيادة المركزية أن الضربات تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدًا لقواتها وحلفائها، مشددة على أن الجيش الأمريكي "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية وحماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن الضربات المعلنة، كما لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تفاصيل عن المواقع التي قيل إنها تعرضت للاستهداف أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والتصريحات العسكرية المتشددة، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تشمل دولًا أخرى ومنشآت استراتيجية.

ويعكس استمرار الضربات المتبادلة انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة، مع تزايد احتمالات استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية استراتيجية، فضلًا عن ارتفاع مستوى الجاهزية العسكرية لدى مختلف الأطراف. 

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، حيث أكدت عدة دول ومنظمات دولية أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي وتجنب خطوات قد تؤدي إلى اتساع رقعة النزاع، لما لذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

الجيش الأمريكي إيران الضربات الصاروخية واشنطن وطهران الشرق الأوسط

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