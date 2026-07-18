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عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح : حقه يسهر براحته وهو في إجازة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح : حقه يسهر براحته وهو في إجازة

عمرو أديب
عمرو أديب

دافع الإعلامي عمرو أديب، عن اللاعب الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني، بعد حملة النقد التي تدار ضده خلال الفترة الأخيرة.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"الناس بتكلم عن محمد صلاح وتقول كلام كتير..  طب ما يسهر براحته وهو في إجازة ومعندوش ماتش تاني يوم.. هو بيشقى وعنده نظام صعب وتمرين وتدريبات.. ومحروم من كل اللي انتوا فيه".

وأكمل عمرو أديب، أن :""بنحب الحاجة الحلوة وفجأة الدنيا تتقال وعندنا حالة كره غريبة وبقينا قلبين اوي .. والزوق المصري ده غريب وانتوا مين فيهم.. عايز اعرف درجة الرضا عن المنتخب الوطني بعد ما رجع من كأس العالم النهارده".

عمرو أديب محمد صلاح منتخب مصر

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