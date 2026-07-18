انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيها جنوب بمضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : نؤكد بحزم أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة

وختم الحرس الثوري بيانه: على السفن الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظا على استثماراتها وأرواح طواقمها.



وتسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في تباطؤ حركة السفن في مضيق هرمز إلى حد التوقف تقريباً، حيث عبرت 8 سفن فقط الممر المائي يوم الخميس، في اليوم الثاني الكامل لإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران.

ووفقاً لشركة "كبلر" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، كان نشاط الشحن عند أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، بانخفاض عن 13 سفينة في اليوم السابق، مضيفة أن ومعظم السفن التي عبرت المضيق يومي الأربعاء والخميس مرت عبر الممر الذي حددته طهران داخل المياه الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن تلك البيانات قد لا تشمل كل النشاط لأن بعض السفن أوقفت أجهزة التتبع خلال الحرب.

ونفذت الولايات المتحدة، مزيدا من الهجمات على إيران مع استمرار القتال لليوم السادس على التوالي، ومن المرجح أن يعيق الحصار الأمريكي على إيران بشدة قدرة طهران على تحقيق أرباح من سيطرتها على المضيق، كما حدث خلال الحصار الأول الذي استمر من أبريل حتى منتصف يونيو، وخلال تلك الفترة، قامت القوات الأمريكية بإعادة توجيه أو تعطيل أكثر من 149 سفينة، ما حرم إيران من مليارات الدولارات من عائدات النفط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه حتى تاريخ يوم الخميس، قامت القوات الأمريكية بإعادة توجيه 3 سفن تجارية حاولت التهرب من الحصار، وعطلت سفينة لم تلتزم، وصعدت على متن سفينة أخرى، وأوضحت أن الصعود تم على متن ناقلة تحمل علم جزر كوك باسم "وين ياو".

ارتفاع خام برنت.. السعر المرجعي العالمي للنفط

ارتفع سعر برنت اليوم الجمعة بنسبة 3.4% إلى 87 دولاراً للبرميل بسبب تجدد القتال في الخليج العربي، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو السعر المرجعي الأمريكي، بنسبة 3.7% ليصل إلى 81 دولاراً للبرميل.

كما استمرت أسعار الوقود في الارتفاع، حيث زاد متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يوم الجمعة بمقدار 4 سنتات ليصل إلى 3.98 دولار للجالون، وارتفع الديزل 5 سنتات ليصل إلى 5.06 دولار للجالون، وفقاً لنادي السيارات AAA.