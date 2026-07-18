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ترامب يدعو لاستضافة كأس العالم ويقترح تنظيمها بين أمريكا والصين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب يدعو لاستضافة كأس العالم ويقترح تنظيمها بين أمريكا والصين

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤية جديدة بشأن مستقبل استضافة بطولة كأس العالم، وذلك خلال حديثه على هامش الاستعدادات للمباراة النهائية للبطولة، مؤكدًا رغبته في أن تستضيف الولايات المتحدة نسخة جديدة من المونديال خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كل المقومات اللازمة لتنظيم بطولة عالمية ناجحة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تحظى بلاده مجددًا بشرف استضافة كأس العالم، معتبرًا أن الجماهير والمنتخبات ستستمتع بأجواء البطولة إذا أقيمت على الأراضي الأمريكية.

وأضاف، في تصريحات حملت طابعًا ساخرًا، أنه في حال تنظيم نسخة جديدة فإنه سيستبعد كندا والمكسيك من المشاركة في الاستضافة المشتركة، رغم أنه كان لطيفًا للغاية عندما وافق سابقًا على إشراكهما في تنظيم البطولة.

واستكمل ترامب حديثه باقتراح أثار الانتباه، إذ قال إن تنظيم كأس العالم مستقبلًا بالشراكة بين الولايات المتحدة والصين سيكون فكرة جيدة، معتبرًا أن ذلك سيمنح البطولة طابعًا مختلفًا.

وسخر الرئيس الأمريكي من المسافات الشاسعة التي قد تفصل بين المدن المستضيفة في هذا المقترح، قائلًا إن الجميع سيستمتع برحلات طيران “قصيرة ولطيفة” بين المباريات، وإن اللاعبين سيعشقون ذلك بالتأكيد، في إشارة ساخرة إلى طول الرحلات الجوية المحتملة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مناسبة خاصة سبقت نهائي كأس العالم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، حيث تناول في حديثه عددًا من القضايا المتعلقة بالبطولة، إلى جانب إشادته بالمستوى الفني الذي قدمه نجوم اللعبة وفي مقدمتهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي تفاعلًا واسعًا، خاصة أنها جمعت بين الإشادة بأبرز نجوم كرة القدم العالمية، وإطلاق مقترحات ساخرة بشأن مستقبل تنظيم البطولة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية بطل العالم


 

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