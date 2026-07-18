إيران ..مقتـ.ل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الهجوم الأمريكي ضد هرمزكان

أعلنت السلطات المحلية في محافظة هرمزكان أن الهجمات التي طالت عدداً من المناطق في المحافظة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

ومن جانبه ؛ ذكر نائب محافظ هرمزگان إن فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت إلى مواقع الحوادث منذ اللحظات الأولى.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس أنها هاجمت ودمرت برج المراقبة في ميناء تشابهار شهيد قلنتاري جنوب إيران.

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ووفقًا للبيان، يُعدّ البرج جزءًا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عُمان، يستخدمها الحرس الثوري منذ عقود لمراقبة ومهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأضاف البيان: "إن تدمير البرج يُقوّض بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري على تنسيق هجمات ضد أفراد الطاقم المدنيين الأبرياء".