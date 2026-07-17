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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية

القيادة المركزية الامريكية
القيادة المركزية الامريكية
القسم الخارجي

نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام ومنصات مرتبطة بإيران بشأن مقتل أو خطف جنود أمريكيين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن جميع أفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة بخير، وأنه لا توجد أي تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو مفقودين في صفوفهم.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، إن الادعاءات التي تحدثت عن مقتل أو أسر جنود أمريكيين "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن جميع العسكريين الأمريكيين في مناطق العمليات تم حصرهم والتأكد من سلامتهم. 

وأضافت أن هذه المزاعم تأتي ضمن "حملة تضليل إعلامي" تهدف إلى نشر معلومات غير دقيقة بشأن التطورات العسكرية الجارية في المنطقة.

وجاء البيان الأمريكي ردًا على تقارير تداولتها وسائل إعلام إيرانية ومصادر مقربة من الحرس الثوري، زعمت أن هجمات إيرانية استهدفت مواقع أمريكية في الكويت وأسفرت عن مقتل أو إصابة عدد من الجنود، كما تحدثت تقارير أخرى عن أسر عسكريين أمريكيين خلال العمليات العسكرية الأخيرة. إلا أن واشنطن نفت تلك الروايات بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي دليل يدعمها.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ مهامها العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماية القواعد العسكرية وتأمين حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، مشيرة إلى أن جميع الوحدات المنتشرة في حالة جاهزية عالية لمواجهة أي تهديدات محتملة. 

كما شددت على أن القيادة ستواصل تقديم المعلومات الرسمية بشأن أي تطورات ميدانية عبر قنواتها المعتمدة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت الأيام الأخيرة تبادلًا للضربات والهجمات على أهداف عسكرية وبحرية، إلى جانب حرب إعلامية متوازية تتبادل خلالها الأطراف اتهامات بنشر معلومات مضللة حول نتائج العمليات العسكرية والخسائر البشرية.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة دولية مستقلة أو بعثات مراقبة تؤكد صحة المزاعم المتعلقة بمقتل أو خطف جنود أمريكيين، كما لم تنشر الولايات المتحدة أي معلومات تشير إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف قواتها خلال الفترة التي تناولتها تلك التقارير. 

وبذلك، تظل رواية القيادة المركزية الأمريكية هي الموقف الرسمي المعتمد من جانب واشنطن، في مقابل استمرار تداول روايات متباينة من مصادر أخرى لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
 

القيادة المركزية الأمريكية إيران الشرق الأوسط جنود أمريكيين حملة تضليل إعلامي

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