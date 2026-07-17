الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه أسابيع أكثر فتكاً في الفترة المقبلة بسبب استمرار الحرائق في الاشتعال بجميع أنحاء القارة، حيث ضربت عواصف مميتة مناطق أخرى، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من "أسابيع مميتة قادمة" خلال درجات الحرارة المرتفعة.

صيف كارثي لأوروبا

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تسببت موجات الحر الأخيرة في جفاف الغطاء النباتي بشكل كبير، وكان رجال الإطفاء يكافحون اليوم الجمعة حريقا هائلا في شمال شرق إسبانيا اجتاح منطقة بحجم سان فرانسيسكو، ما أجبر أكثر من 1000 شخص على إخلاء منازلهم.



وفي فرنسا، جلبت عاصفة رعدية "خارقة" رياحًا قوية وعواصف برد عملاقة.

وأدت موجات الحر المتتالية في أوائل الصيف، والتي يعزوها العديد من العلماء إلى تغير المناخ، إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في مساحات شاسعة من القارة، ما تسبب في نقص المياه، وتلف المحاصيل، وحرائق الغابات، ووفاة آلاف الأشخاص أكثر من المعتاد.

وفقًا لمرصد رويترز للمناخ، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة العظمى في جميع أنحاء أوروبا الغربية يوم الجمعة 27.5 درجة مئوية (81.5 درجة فهرنهايت)، وهو ما يزيد بمقدار 4.2 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة العظمى ليوم 17 يوليو من 1961 إلى 1990.

في فرنسا، تفاقم الجفاف يوماً بعد يوم منذ نهاية مايو، حتى مع انحسار موجة الحر الأخيرة، حيث من المتوقع أن تقتصر درجات الحرارة المرتفعة في الغالب على الجنوب الشرقي بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (MeteoFrance).

وكانت محطة توليد طاقة تعمل بالغاز في جنوب فرنسا معرضة لخطر التوقف عن العمل، حيث حدّت درجات الحرارة المرتفعة في البحر الأبيض المتوسط ​​من إمكانية الوصول إلى مياه التبريد، ما زاد الضغط على نظام الطاقة الذي يواجه بالفعل انخفاضاً في إنتاج الطاقة النووية بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه الأنهار.

في ألمانيا، أعاقت المياه الضحلة في نهر الراين الرئيسي حركة الشحن، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، على الرغم من أن الأمطار ساعدت في رفع المستويات، مع توقع المزيد في الأيام المقبلة.

الصحة العالمية تحذر أوروبا

في الأسبوع الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه "أسابيع أكثر فتكاً" نتيجة موجات الحر الجديدة التي تتشكل فوق المحيط الأطلسي.

وقال علماء يرصدون ما يُسمى بالوفيات الزائدة إن آلاف الوفيات سُجلت أكثر من المعتاد خلال موجة الحر التي اجتاحت أوروبا وبريطانيا في نهاية يونيو.

وانتقد الدكتور هانز هنري ب. كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الحكومات لـ "استمرارها في التعامل مع الحرارة كحدث مناخي بدلاً من حالة طوارئ صحية"، على الرغم من وجود أدوات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية لمنع معظم هذه الوفيات: "ما يقرب من 10000 حالة وفاة زائدة، ولم ينته الصيف بعد".

عواصف في فرنسا

مع انحسار الحرارة، وتحولها إلى عواصف عنيفة في بعض الأماكن، لقي شخصان حتفهما في وسط وشرق فرنسا وشخص واحد في ولاية بادن-فورتمبيرغ الجنوبية بألمانيا نتيجة سقوط الأشجار أو ضربة صاعقة.

تسببت عاصفة رعدية شديدة في هبوب رياح قوية وتساقط حبات برد يصل قطرها إلى 5 سم (بوصتين)، ما دفع السائقين إلى الاحتماء تحت جسر طريق سريع خارج شتوتغارت بسبب البرد. ونُصح سكان الولاية بمواصلة توقع طقس عاصف يوم الجمعة.

في شمال شرق ألمانيا، كان رجال الإطفاء يأملون في هطول الأمطار للمساعدة في إخماد حريق هائل في منتزه موريتز الوطني، والذي استمر لمدة أسبوع تقريبًا، وقد أعاقت جهودهم وجود ذخيرة غير منفجرة في منشأة تدريب عسكرية سابقة.

حرائق في إسبانيا

حذرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) من أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع يوم السبت، حيث من المحتمل أن تصل إلى 42-44 درجة مئوية في أجزاء من منطقتي الأندلس ولا مانشا الأسبوع المقبل. كما حذر خبراء الأرصاد من خطر اندلاع حرائق غابات شديدة مع تقدم كتلة هوائية حارة وجافة من شمال أفريقيا عبر معظم أنحاء البلاد.

امتد حريق الغابات بالقرب من أوريس في المنطقة الشمالية الشرقية من أراجون خلال الليل إلى أكثر من 12000 هكتار (46.33 ميل مربع)، وتم نشر 300 من المستجيبين العسكريين للطوارئ لاحتواء الحريق، وتعمل طائرات الهليكوبتر في دورات مستمرة، وفي بعض الأحيان يتم تحميل ما يصل إلى خمس طائرات بالماء في وقت واحد.

كما يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات قرب مدريد وفي مقاطعة جوادالاخارا، حيث التهمت النيران حوالي 1500 هكتار، وتم إخلاء مخيم صيفي كإجراء احترازي.

وقبل أسبوع، تسبب أحد أشد حرائق الغابات فتكًا في تاريخ إسبانيا في مقتل 13 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأجانب، في مقاطعة ألميريا الجنوبية.