رئيس وزراء إسبانيا: تم حشد جميع الموارد المادية والبشرية لإخماد حريق الغابات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه تم حشد جميع موارد البلاد المادية والبشرية من أجل السيطرة على حريق الغابات الذي اندلع في بلدة "لوس غالاردوس" بمقاطعة "الميريا" الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأضاف سانشيز - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ - أنه على تواصل مع رئيس حكومة الأندلس الإقليمية خوانما مورينو حيث يعملان سويا منذ بداية نشوب الحريق.. كما أعرب عن تعازي الحكومة لعلائلات الضحايا وتضامنها مع جميع السكان.

وكان مورينو قد أعلن مقتل11 شخصا على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء الحريق، فيما اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن الحريق نجم عن سقوط خط للكهرباء حيث امتدت النيران بشكل سريع إلى منطقة غابات مجاورة، إلا أن السلطات لم تؤكد سبب اندلاع الحريق.

وقد تسببت موجة الحر التي بلغت فيها درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية في اندلاع حرائق غابات في جميع أرجاء جنوب أوروبا.