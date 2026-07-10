أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط استمرار المتابعة اليومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق ومحال التجزئة.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار الدواجن بشكل يومي باعتبارها من السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع اختلاف الأسعار بين المزارع والأسواق وفقًا لمناطق البيع وجودة المنتج.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم

وفقًا لبيانات البوابة الحكومية، سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 76 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو داخل الأسواق ومحال التجزئة بين 60 و120 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 115 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو بين 75 و155 جنيهًا بحسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 68 جنيهًا للكيلو، مع استمرار استقرار الأسعار مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الفراخ البلدي في المزارع

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع بين 77 و78 جنيهًا، وفق آخر تحديثات السوق.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

شهدت أسعار أجزاء الدجاج تفاوتًا في الأسواق، وجاءت على النحو التالي:

صدور دجاج بانيه: نحو 250 جنيهًا للكيلو.

صدور دجاج بالعظام: نحو 205 جنيهات للكيلو.

دبابيس دجاج: نحو 184 جنيهًا للكيلو.

أوراك دجاج مخلية: نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أوراك دجاج متبلة: نحو 165 جنيهًا للكيلو.

فراخ شيش متبلة: نحو 340 جنيهًا للكيلو.

شيش طاووق: نحو 343 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدجاج الكامل اليوم

دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو: نحو 318 جنيهًا.

فرخة كاملة وزن 1100 إلى 1200 جرام: من 205 إلى 265 جنيهًا.

دجاجة كاملة وزن 1200 إلى 1300 جرام: نحو 288 جنيهًا.

صدور دجاج بالعظم: نحو 200 جنيه للكيلو.

دجاج بلدي كامل طازج: نحو 300 جنيه.

وتواصل أسعار الدواجن الحفاظ على استقرارها في الأسواق المحلية، مع ترقب التجار والمستهلكين لأي تغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباطها بحجم المعروض وتكاليف الإنتاج وحركة الطلب داخل الأسواق.